gulnaz1983

Специалист по работе с интернет-магазинами

Опыт работы более 10 лет в сфере IT-технологий.

Умею делать хорошо:

- наполнение сайтов (товарами, контентом), работала с различными CMS

- копирайтинг

- обработка фото товаров для сайта

Умею делать и совершенствуюсь:

- настройка рекламы Яндекс.Директ

- создание баннеров для сайтов

- верста сайтов на wix и тильда

- работа с движком getcourse

Хочу и учусь:

- администратор аккаунта инстаграмм

- руководитель интернет-магазина

- продвижение личного бренда в сети

В основном всегда работала офф-лайн, поэтому на платформах фрилансеров новичок.