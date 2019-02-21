gulnaz1983

Специалист по работе с интернет-магазинами
Опыт работы более 10 лет в сфере IT-технологий.
Умею делать хорошо:
- наполнение сайтов (товарами, контентом), работала с различными CMS
- копирайтинг
- обработка фото товаров для сайта
Умею делать и совершенствуюсь:
- настройка рекламы Яндекс.Директ
- создание баннеров для сайтов
- верста сайтов на wix и тильда
- работа с движком getcourse
Хочу и учусь:
- администратор аккаунта инстаграмм
- руководитель интернет-магазина
- продвижение личного бренда в сети
В основном всегда работала офф-лайн, поэтому на платформах фрилансеров новичок.
Действие аккаунта приостановлено!