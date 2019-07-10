Опыт работы бухгалтером с 2013 года.
Участки:
банк, касса, расчетный счет;
анализ счетов бухгалтерского учета по учету расчетов с контрагентами;
оценка первичных документов на соответствие требованиям законодательства;
контроль договоров;
сверка с МИФНС;
расчет заработной платы;
начисление налогов по заработной плате;
формирование и сдача отчетности в фонды, МИФНС;
оформление и подготовка ведомостей в кассу, оформление кассовых книг;
проверка первичной кассовой документации;
отражение в бухгалтерском учёте реализации и поступления;
отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности;
формирование и проверка книги продаж и покупок;
архивация документов;
отражение отдельных финансово-хозяйственных операций (материалы‚ услуги и т.д.);
авансовые отчёты.
Знаниекомпьютерных программ
1С Бухгалтерия, 1С Розница‚ 1С УправлениеТорговлей
Консультант Плюс‚ Гарант‚ Word‚ Excel,Интернет-банки, СБИС