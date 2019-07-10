gulnazfazlieva

Гульназ gulnazfazlieva

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Бухгалтер

Опыт работы бухгалтером с 2013 года.

Участки: 

банк, касса, расчетный счет; 

анализ счетов бухгалтерского учета по учету расчетов с контрагентами; 

оценка первичных документов на соответствие требованиям законодательства; 

контроль договоров; 

сверка с МИФНС; 

расчет заработной платы; 

начисление налогов по заработной плате; 

формирование и сдача отчетности в фонды, МИФНС; 

оформление и подготовка ведомостей в кассу, оформление кассовых книг; 

проверка первичной кассовой документации; 

отражение в бухгалтерском учёте реализации и поступления; 

отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности; 

формирование и проверка книги продаж и покупок; 

архивация документов; 

отражение отдельных финансово-хозяйственных операций (материалы‚ услуги и т.д.); 

авансовые отчёты.

Знаниекомпьютерных программ 

1С Бухгалтерия, 1С Розница‚ 1С УправлениеТорговлей 

Консультант Плюс‚ Гарант‚ Word‚ Excel,Интернет-банки, СБИС