gulnazzhalgash

Набераю тексты на расстоянии с фотографий, пдф формата, скана по ватсапу и по электронной почте расстоянии и Вам не надо никуда ходить. Вам лишь стоит качественно сфотографировать необходимый текст своим сотовым телефоном и отправить все по ватсапу или же по почте. Чтоб на фотографии лист с текстом не был изогнутым, и чтоб фото с текстом не было мутное для набора текста.

Набор текста быстро и качественно.

Вся работа осуществляется через ватсап и по электронной почте.

Мое местонахождение Семей. Работаю на расстоянии по ватсапу и по электронной почте.

Оплата за мои услуги, осуществляется по банковской карте Каспи голд.