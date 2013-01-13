блоггер, экономист

Гулов Рустам Рахматшоевич

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд,

12-й микрорайон, дом 28, кв. 46

Телефон: (+992 3422) 2 86 43 (домашний)

(+992 92) 880 64 16 (мобильный)

E-mail: [email protected]

Web-site: www.blogiston.tj, www.obuna.ucoz.net

Дата рождения: 04 июля 1987 года

Пол: мужской

Гражданство: Республика Таджикистан

Национальность: таджик

Опыт работы

Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро»

Тренер по проекту “Предотвращение торговли людьми в Центральной Азии”

ноябрь, 2011 – по настоящее время

Консультант по проекту “Содействие демократическим реформам в Вооруженных Силах Республики Таджикистан”

апрель, 2012 – июль, 2012

Ассистент по мониторингу в проекте «Права призывников и военнослужащих»

октябрь, 2008 – октябрь, 2010

Образование

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики

Факультет «Бизнес и управление»

Специальность «Менеджмент в торговле и сервисе»

Квалификация «Экономист - менеджер» сентябрь, 2005 – июнь, 2010

Средняя школа №9

город Худжанд сентябрь, 1994 – май, 2005

Компьютерные навыки: Microsoft Office, CMS Joomla, Интернет

Знание языков: Таджикский (родной) – письменно и устно

Русский – письменно и устно

Английский – со словарем

Дополнительная информация:

“Коммуникации между общественными организациями и СМИ”

Фонд Евразия – Центральная Азия, Душанбе, Таджикистан июль 3-5, 2012

“Курсы по предпринимательству”

Harvard Graduate School of Education и Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции, Худжанд, Таджикистан май, 2012

“Реинтеграционная поддержка жертв торговли людьми. Правила составления бизнес-планов. Изучение малого и среднего предпринимательства”

Международная организация по миграции, Душанбе, Таджикистан май 3-4, 2012

“Курсы английского языка” (Intermadiate level)

ООО «Образовательный и интеллектуальный центр «Доно»» январь 29, 2012 – апрель 7, 2012

“Тренинг организационного менеджмента, стратегического планирования и управления проектами”

ОО “Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана”

ОО “Тренинг-центр “Манижа”” декабрь 2-3, 2011

декабрь 5-6, 2011

Служба в армии

Воинская часть 08010, Душанбе, Таджикистан октябрь19, 2010 – октябрь 26, 2011

“Школа свободного рынка”

ОО “Центрально-Азиатский Институт Свободного Рынка”

Иссык-куль, Кыргызстан октябрь 5-9, 2009

«Мониторинг участия молодежи Согдийской области в общественной и политический жизни общества»

Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» октябрь - декабрь, 2008

Курсы по правам человека для студентов экономических факультетов таджикских Вузов (Часть I)

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»

Варзоб, Таджикистан ноябрь 17-22, 2008

Курсы по правам человека для студентов экономических и гуманитарных факультетов таджикских Вузов (Часть II)

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»

Варзоб, Таджикистан июль 24-31, 2008

Изучение уровня потребительской грамотности и мониторинг соблюдения прав потребителей услуг ЖЭУ города Худжанде

ОО «Союз потребителей Таджикистана», Худжанд, Таджикистан

сентябрь, 2007 - декабрь, 2007

Летний лагерь гражданского образования «Толерантность – основа единства и развития» для студентов университетов и медресе Согдийской области

ОО «Фариза», Кайраккум, Таджикистан июль 21-31, 2007

Тренинг «TOT / Навыки фасилитирования в группе»

ICA «EHIO», Худжанд, Таджикистан апрель11-13, 2005

Международный конкурс-КВН «Грамотный потребитель» среди школьников стран Ферганской долины

ОО «Союз потребителей Таджикистана», Республика Таджикистан

ОО «Наманганская региональная ассоциация обществ по защите прав потребителей», Республика Узбекистан

ОО «Союз по защите прав потребителей Ошской области », Ош, Кыргызстан

октябрь 25, 2003 – октябрь 28, 2004