gulyailjgmailcom

Веб-дизайнер | Figma, адаптив, UX/UI, Tilda

Умею создавать современные, удобные и эстетичные интерфейсы, которые не просто «красивые», а действительно работают на результат — будь то сайт для бизнеса, лендинг или интернет-магазин.

Что я умею:

— Разрабатываю дизайн сайтов в Figma

— Соблюдаю правила отступов, композиции и UX/UI

— Адаптирую макеты под все устройства

— Умею грамотно передать макет верстальщику

— Есть базовые знания HTML/CSS, понимаю, как работает верстка

— Проектирую с прицелом на конверсию и удобство пользователя

🌟 В работе ценю порядок, честность и диалог. Всегда на связи и открыта к правкам.

📁 Уже оформила дизайн главной страницы сайта по продаже бытовой техники, есть опыт в создании сайтов на Tilda. Сейчас активно развиваю портфолио и личный бренд — заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и интересных проектах.

Если вам нужен дизайнер, который умеет слышать задачи и превращать их в стильные решения — пишите, обсудим!