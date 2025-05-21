gulyailjgmailcom

Умею создавать современные, удобные и эстетичные интерфейсы, которые не просто «красивые», а действительно работают на результат — будь то сайт для бизнеса, лендинг или интернет-магазин.
Что я умею:
— Разрабатываю дизайн сайтов в Figma
— Соблюдаю правила отступов, композиции и UX/UI
— Адаптирую макеты под все устройства
— Умею грамотно передать макет верстальщику
— Есть базовые знания HTML/CSS, понимаю, как работает верстка
— Проектирую с прицелом на конверсию и удобство пользователя
🌟 В работе ценю порядок, честность и диалог. Всегда на связи и открыта к правкам.
📁 Уже оформила дизайн главной страницы сайта по продаже бытовой техники, есть опыт в создании сайтов на Tilda. Сейчас активно развиваю портфолио и личный бренд — заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и интересных проектах.
Если вам нужен дизайнер, который умеет слышать задачи и превращать их в стильные решения — пишите, обсудим!