Фрилансер

Шангараева Гулюза, г. КазаньОпыт работы:

1) МБДОУ 31 комбинированного вида г. Казани - 2013- 2016 года - воспитатель 2) МБДОУ 31 комбинированного вида г. Казани - 2013- 2016 года - руководитель кружка “Английский язык малышам”

3) 2016 - по сегодняшний день в декрете репетитор

Образование:

ГАОУ СПО “Арский педагогический колледж им. Г. Тукая”, 2008 - 2013, АрскСпециальность: учитель английского языка

Елабужский институт КФУ, 2013-2017