Фрилансер
Шангараева Гулюза, г. КазаньОпыт работы:
1) МБДОУ 31 комбинированного вида г. Казани - 2013- 2016 года - воспитатель 2) МБДОУ 31 комбинированного вида г. Казани - 2013- 2016 года - руководитель кружка “Английский язык малышам”
3) 2016 - по сегодняшний день в декрете репетитор
Образование:
ГАОУ СПО “Арский педагогический колледж им. Г. Тукая”, 2008 - 2013, АрскСпециальность: учитель английского языка
Елабужский институт КФУ, 2013-2017
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$10
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Гулюза, выполнила работу на 5+. Сразу вникла в задачу и начала работать. Выполнила раньше срока. Берите Гулюзу для заказов, не ошибетесь :)
Ответный отзыв
Советую Маргариту, как отличного заказчика: четкое ТЗ, своевременная оплата. На вопросы сразу отвечает.