gulyuzashangarae

Гулюза Шангараева gulyuzashangarae

 
31 годРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фрилансер

Шангараева Гулюза, г. КазаньОпыт работы:

1) МБДОУ 31 комбинированного вида г. Казани - 2013- 2016 года - воспитатель 2) МБДОУ 31 комбинированного вида г. Казани - 2013- 2016 года - руководитель кружка “Английский язык малышам”

3) 2016 - по сегодняшний день в декрете  репетитор

Образование:

ГАОУ СПО “Арский педагогический колледж им. Г. Тукая”, 2008 - 2013, АрскСпециальность: учитель английского языка

Елабужский институт КФУ, 2013-2017

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sedovamargarita
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Расшифровка
Гулюза, выполнила работу на 5+. Сразу вникла в задачу и начала работать. Выполнила раньше срока. Берите Гулюзу для заказов, не ошибетесь :)
Советую Маргариту, как отличного заказчика: четкое ТЗ, своевременная оплата. На вопросы сразу отвечает.
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