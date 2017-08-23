Здравствуйте!
Меня зовут Галина. По образованию инженер. Специальность - мехатроника, красный диплом.
Долгое время работаю в сфере дизайна, владею графическими программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel. Успешно выполнила более 200 проектов.
Среди моих услуг :
- Создание и оформление "под ключ" групп и страниц вконтакте и facebook, личных и профилей компании в instagram
- Разработка логотипа и фирменного стиля компании, рекламного материала (печатной и электронной продукции)
- Дизайн баннеров, брошюр, листовок, каталогов, презентаций и других материалов для вашего бизнеса, в том числе материалов для сайта.
- Верстка журналов, каталогов и других материалов.
Цены на работу очень лояльные! Моя работа с Вами основана на доверии и ответственном подходе!
Буду рада сотрудничеству!
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