переводчик
Меня зовут Светлана Курынина, у меня высшее образование МГЛУ им. Мориса Тореза 2009 год, красный диплом+ есть диплом о повышении квалификации по специальности Переводчик в сфере профессиональной компетенции.
Языки английский, французский ( могу переводить с с языка и на язык), португальский ( только с португальского на русский.
Любимые тематики экономика, финансы, юриспруденция, банковское дело.
Берусь за всё кроме технических текстов
Звоните и пишите, буду рада сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Перевод серии статей по менеджменту181 просмотр