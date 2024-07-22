переводчик

Меня зовут Светлана Курынина, у меня высшее образование МГЛУ им. Мориса Тореза 2009 год, красный диплом+ есть диплом о повышении квалификации по специальности Переводчик в сфере профессиональной компетенции.

Языки английский, французский ( могу переводить с с языка и на язык), португальский ( только с португальского на русский.

Любимые тематики экономика, финансы, юриспруденция, банковское дело.

Берусь за всё кроме технических текстов

Звоните и пишите, буду рада сотрудничеству.