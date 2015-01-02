gunars2015

Дмитрий Гунарс gunars2015

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Создание сайта

    Требуется программист который бы мог создать сайт с базой данных и с поисковой системой в виде каталогов. при создании сайта необходимо полное сотрудничество с СЕО оптимизатором.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист для создания и поддержания сайтов

    Необходимо создать или скопировать сайты с зарубежных образцов. один сайт визитка, перелинкованный с несколькими сайтами каталогами: по продажи недвижимости, аренде, и по виллам. при создании необходимо согласовать с СЕО оптимизатором условия для дальнейшего ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер проекта

    Для нового но перспективного проекта необходим удаленный менеджер. требования: хорошее знание английского и испанского языков. в функции менеджера входит: 1. координация всех участников проекта до 10 человек ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мексиканский рай. Рерайт

    Нужен рирайтер. со знанием английского языка. есть англоязычные сайты с который необходимо перевести и переделать статьи. желательно сразу оптимизировать статьи под ключевые фразы. от 100 статей. оплата по договоренности. Дмитрий

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мексиканский рай. СЕО

    нужен СЕО оптимизатор, для консультации при создании сайтов, согласовать все необходимые требования. дальнейшее сопровождение и оптимизация. (статей от рирайтеров и в целом продвижение сайтов) оплата по договоренности Дмитрий

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад