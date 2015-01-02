gunars2015

Требуется программист который бы мог создать сайт с базой данных и с поисковой системой в виде каталогов. при создании сайта необходимо полное сотрудничество с СЕО оптимизатором.
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать или скопировать сайты с зарубежных образцов. один сайт визитка, перелинкованный с несколькими сайтами каталогами: по продажи недвижимости, аренде, и по виллам. при создании необходимо согласовать с СЕО оптимизатором условия для дальнейшего ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Для нового но перспективного проекта необходим удаленный менеджер. требования: хорошее знание английского и испанского языков. в функции менеджера входит: 1. координация всех участников проекта до 10 человек ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен рирайтер. со знанием английского языка. есть англоязычные сайты с который необходимо перевести и переделать статьи. желательно сразу оптимизировать статьи под ключевые фразы. от 100 статей. оплата по договоренности. ДмитрийКопирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
нужен СЕО оптимизатор, для консультации при создании сайтов, согласовать все необходимые требования. дальнейшее сопровождение и оптимизация. (статей от рирайтеров и в целом продвижение сайтов) оплата по договоренности ДмитрийПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад