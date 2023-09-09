Веб-дизайнер

Как начинающий UX/UI дизайнер, я обладаю страстью к дизайну и стремлюсь к созданию потрясающих пользовательских интерфейсов и взаимодействий. Я готова учиться и развиваться, искать вдохновение в окружающем мире и применять свои навыки, чтобы улучшить пользовательский опыт. Мое творческое мышление и внимательность к деталям помогут создавать функциональные и эстетически привлекательные дизайны.