Веб-дизайнер
Как начинающий UX/UI дизайнер, я обладаю страстью к дизайну и стремлюсь к созданию потрясающих пользовательских интерфейсов и взаимодействий. Я готова учиться и развиваться, искать вдохновение в окружающем мире и применять свои навыки, чтобы улучшить пользовательский опыт. Мое творческое мышление и внимательность к деталям помогут создавать функциональные и эстетически привлекательные дизайны.
Портфолио
- Сайт на платформе Taplink для магазинанет просмотров
- Дизайн мобильного приложения кафе итальянской кухнинет просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $100от 10 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $50от 3 дней
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