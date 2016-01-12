gunderin_vlad

Разработка и продвижение сайтов

Разработка Landing page, сайт визиток, магазинов и порталов любой сложности подключ.Есть портфолио из 10+ работ.

Предлагаю ознакомиться с самыми значимыми из них:

1. http://pegasus-luxury.com

2. http://pugachevservice.com

3. http://gamesnews.pro

4. http://tagmebel-7ya.ru

Работаю преимущественно на Wordpress, Joomla, PrestaShop, Битрикс, WooCommerce,MotoCMS, OpenCart.

О себе

Отличное знание PHP, MySQL, ASP .NET, Html, css, JS,Ajax. Опыт работы с jQuery, Underscore, Backbone, LESS.

Обладаю навыками качественной, валидной, и кроссбраузерной верстки.

Всегда соблюдаю стандарты и внутренние соглашения с заказчиком во время работнад проектом.

Имею опыт работы с адаптивным дизайном.

Хорошо документированный код.