gunderin_vlad

Владислав gunderin_vladgunderin_vlad
32 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка и продвижение сайтов
Разработка Landing page, сайт визиток, магазинов и порталов любой сложности подключ.Есть портфолио из 10+ работ.
Предлагаю ознакомиться с самыми значимыми из них:
Работаю преимущественно на Wordpress, Joomla, PrestaShop, Битрикс, WooCommerce,MotoCMS, OpenCart.
О себе
Отличное знание PHP, MySQL, ASP .NET, Html, css, JS,Ajax. Опыт работы с jQuery, Underscore, Backbone, LESS.
Обладаю навыками качественной, валидной, и кроссбраузерной верстки.
Всегда соблюдаю стандарты и внутренние соглашения с заказчиком во время работнад проектом.
Имею опыт работы с адаптивным дизайном.
Хорошо документированный код.
Действие аккаунта приостановлено!