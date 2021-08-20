Обработка / съемка видео, аудио

Основным видом творческой деятельности является видеосъемка / видео монтаж. Нахожу необычные решения для видеороликов и профессионально воплощаю их в жизнь. Качественное видеооборудование и профессиональная аудио составляющая вместе с навыками, которые полировались годами, в итоге дают то, что можно оценить в моем портфолио.

К вашим услугам:

- профессиональный видео/ звуко техника

- съемка на хромакее в студии (возможно подложить любой фон в будущем)

- харизматичный актер в кадре (возможно приглашение человека по Вашим требованиям)

- изготовление заставок / анимированных объектов

- работа над сценарием

- скидки для необычных и интересных проектов