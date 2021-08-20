Обработка / съемка видео, аудио
Основным видом творческой деятельности является видеосъемка / видео монтаж. Нахожу необычные решения для видеороликов и профессионально воплощаю их в жизнь. Качественное видеооборудование и профессиональная аудио составляющая вместе с навыками, которые полировались годами, в итоге дают то, что можно оценить в моем портфолио.
К вашим услугам:
- профессиональный видео/ звуко техника
- съемка на хромакее в студии (возможно подложить любой фон в будущем)
- харизматичный актер в кадре (возможно приглашение человека по Вашим требованиям)
- изготовление заставок / анимированных объектов
- работа над сценарием
- скидки для необычных и интересных проектов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видео услуги студии "Сочный кадр"219 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#375
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#412
Озвучивание
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#597
Видеомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1547