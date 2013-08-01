Инженер-электронщик

с 08.2013 по 11.2013 (3 месяца)

ВК "Импекс" (Обслуживание оборудования)

Техническое обслуживание ТРК и АГЗП на сети заправок. (ремонт, наладка, запуск новых объектов)

Администратор системы

с 11.2012 по 02.2014 (1 год 3 месяца)

Золотой экватор (Нефть)

Администрирование серверов под управлением Windows Server 2003 (AD, групповые политики)

Компьютерный парк: 2 сервера под winsrv 2003,100 машин +

Обслуживание и ремонт ПК;

Проектировка, прокладка и настройка СКС;

Техническая консультация пользователей (включая удаленную RAdmin) (word,excel(само собой разумеется), 1C, MeDock, Liga и др.);

Установка, наладка средств видеонаблюдения.

Опыт работы с кассовыми и терминальными системами.

Обеспечение беспрерывной работы серверов и связи внутри компании;

Заказ комплектующих и зап.частей;

Частичное ведение аудита;

Выезды на объекты в случае аппаратных неисправностей;

Контроль документооборота 1С;

Поддержка файлового сервера.

Базовые знания оборудования Cisco, Audiocodes, Mini ATC, Wi-fi

Онлайн проекты (Тестирование)

Написание тест кейсов;

Тестирование (ручное);

Участие в нагрузочном тестировании;

Составление соответствующей документации и баг репортов.

Образование

Высшее

с 09.2007 по 06.2012

Донецкий национальный технический университет, Интеллектуальных систем принятия решений, Донецк.

Образование:

2011-2012 г. Донецкий национальный технический университет,интеллектуальные системы принятия решений, специалист по программному обеспечению систем;

2007-2011 г. Государственный университет информатики и искусственного интеллекта, интеллектуальные системы принятия решений, бакалавр по разработке и тестированию программного обеспечения.

Дополнительное образование

2 мес – Автошкола

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Умею

Владение языками

Русский — эксперт

Английский — средний

Украинский — средний

Дополнительная информация

Профессиональные навыки:

Администрирование серверов

Профессиональный пользователь ПК (настройка и ремонт);

Проектировка, прокладка и настройка СКС;

Уверенный пользователь ОС: Windows (3.11, 98, XP, Se7en, Windows 8, W. Server 2003);

Технические навыки: AD, 1C, RAdmin, Word, Excel, Access и др. ПО;

Средние знания: ООП, веб программирование,БД

Установка, наладка средств видеонаблюдения.

Опыт работы с кассовыми и терминальными системами.

Обеспечение беспрерывной работы серверов и связи внутри компании.

Владение языками:

Английский – свободно;

Русский – свободно;

Украинский – свободно.