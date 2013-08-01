Инженер-электронщик
с 08.2013 по 11.2013 (3 месяца)
ВК "Импекс" (Обслуживание оборудования)
Техническое обслуживание ТРК и АГЗП на сети заправок. (ремонт, наладка, запуск новых объектов)
Администратор системы
с 11.2012 по 02.2014 (1 год 3 месяца)
Золотой экватор (Нефть)
Администрирование серверов под управлением Windows Server 2003 (AD, групповые политики)
Компьютерный парк: 2 сервера под winsrv 2003,100 машин +
Обслуживание и ремонт ПК;
Проектировка, прокладка и настройка СКС;
Техническая консультация пользователей (включая удаленную RAdmin) (word,excel(само собой разумеется), 1C, MeDock, Liga и др.);
Установка, наладка средств видеонаблюдения.
Опыт работы с кассовыми и терминальными системами.
Обеспечение беспрерывной работы серверов и связи внутри компании;
Заказ комплектующих и зап.частей;
Частичное ведение аудита;
Выезды на объекты в случае аппаратных неисправностей;
Контроль документооборота 1С;
Поддержка файлового сервера.
Базовые знания оборудования Cisco, Audiocodes, Mini ATC, Wi-fi
Онлайн проекты (Тестирование)
Написание тест кейсов;
Тестирование (ручное);
Участие в нагрузочном тестировании;
Составление соответствующей документации и баг репортов.
Образование
Высшее
с 09.2007 по 06.2012
Донецкий национальный технический университет, Интеллектуальных систем принятия решений, Донецк.
Образование:
2011-2012 г. Донецкий национальный технический университет,интеллектуальные системы принятия решений, специалист по программному обеспечению систем;
2007-2011 г. Государственный университет информатики и искусственного интеллекта, интеллектуальные системы принятия решений, бакалавр по разработке и тестированию программного обеспечения.
Дополнительное образование
2 мес – Автошкола
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Умею
Владение языками
Русский — эксперт
Английский — средний
Украинский — средний
Дополнительная информация
Профессиональные навыки:
Администрирование серверов
Профессиональный пользователь ПК (настройка и ремонт);
Проектировка, прокладка и настройка СКС;
Уверенный пользователь ОС: Windows (3.11, 98, XP, Se7en, Windows 8, W. Server 2003);
Технические навыки: AD, 1C, RAdmin, Word, Excel, Access и др. ПО;
Средние знания: ООП, веб программирование,БД
Установка, наладка средств видеонаблюдения.
Опыт работы с кассовыми и терминальными системами.
Обеспечение беспрерывной работы серверов и связи внутри компании.
Владение языками:
Английский – свободно;
Русский – свободно;
Украинский – свободно.