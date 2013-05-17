guooff

Олег guooff

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-дизайн, полиграфия, jpg, gif и flash баннера, логотипы, сайт под ключ

Багиров Олег

дизайн, компьютерная графика, вёрстка, сайт под ключ

Профессиональные навыки:

- пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator, Macromedia Flash) базовые знания по 3DMax, Maya;

- HTML, CSS, JavaScript (PHP, MYSQL – средний уровень);

- работа с CMS Joomla, Joostina and VirtueMart, WordPress;

- разработка, дизайн сайтов;

- работа с полиграфией;

- создание баннеров;