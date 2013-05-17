Веб-дизайн, полиграфия, jpg, gif и flash баннера, логотипы, сайт под ключ
Багиров Олег
дизайн, компьютерная графика, вёрстка, сайт под ключ
Профессиональные навыки:
- пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator, Macromedia Flash) базовые знания по 3DMax, Maya;
- HTML, CSS, JavaScript (PHP, MYSQL – средний уровень);
- работа с CMS Joomla, Joostina and VirtueMart, WordPress;
- разработка, дизайн сайтов;
- работа с полиграфией;
- создание баннеров;
Портфолио
- Просто шаблон для фотографа - продал uCoz429 просмотров
- Электронный ОНКО регистр1506 просмотров
- Баннер "МАФИЯ: ролевая игра" | формат A3306 просмотров
- PIZZA.OD.UA - статический баннер №1946 просмотров