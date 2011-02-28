Профессиональные навыки

Знание ОС Windows 9x/Me/NT/2000/XP и принципов устройства Windows на уровне достаточном для постановки задач разработчикам.

Навыки работы с MS Office: MS Access (проектирование, создание и сопровождение баз данных, отчёты, запросы), MS Visio(Разработка технической документации, составление эл. схем), MS Excel работа с большими массивами информации, формулы, сводные таблицы, связанные таблицы, математическая статистика, MS Power Point.

Умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных (Borland Interbase SQL server 6.0, , MySQL server 2003, Microsoft Access XP)

Знание основ криптографии.

Знание основ объектно-ориентированного программирования (Delphi, C#), а так же работа с такими языками программирования как: Object Pascal, Assembler, С++, Prolog, PHP, HTML.

Знание методов прогнозирования (статистические и экспертные, основанные).Работы с математическими пакетами MathCAD, MathLAB (пакеты прикладных программ для решения задач технических вычислений, а также к используемому в этом пакете языку программирования).

Личные качества

Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию, высокий IQ. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.