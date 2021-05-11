gurkovakate

Помощь в дизайне сайтов, разработке логотипов, редактировании, форматировании и переводе текстов

Добрый день! Я Екатерина. И уже на протяжении двух лет я занимаюсь фрилансом. Несколько лет назад, я поняла, что мои способности в дизайне, проектировании и так далее, могут сыграть большую роль в моей жизни. Я долго задумывалась о фрилансе и наконец решилась. Недавно я закончила дизайнерские и архитектурные курсы, а также курсы ландшафтного проектирования. За всё время я получала и накапливала огромный опыт. Позже я начала увлекаться разработкой логотипов. Одним из самых известных является мой логотип о нетворкинге, который получил большое продвижение. Я очень надеюсь, что смогу вам помочь.