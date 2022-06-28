gurovworks

Дизайнер/Верстальщик/Программист
Занимаюсь созданием красивых продающих сайтов. Качественно и быстро делаю прототип, отрисовку дизайна, верстку, интеграцию верстки с CMS. Не срываю сроки. Мне дорога моя репутация. Если не уверен в результате за работу не берусь.
Мои навыки:
1. HTML5
2. CSS3
3. JavaScript
4. jQuery
5. Photoshop
6. Sketch
7. Figma
8. Responsive Design
9. PHP
Мои контакты
Вконтакте https://vk.com/gurov_yra
Telegram @about_website
https://itshnjk.ru/ - сайт портфолио
Номер телефона +79208989682 (whatsapp, viber)
Я против войны в Украине!