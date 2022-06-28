gurovworks

Дизайнер/Верстальщик/Программист

Занимаюсь созданием красивых продающих сайтов. Качественно и быстро делаю прототип, отрисовку дизайна, верстку, интеграцию верстки с CMS. Не срываю сроки. Мне дорога моя репутация. Если не уверен в результате за работу не берусь.

Мои навыки:

1. HTML5

2. CSS3

3. JavaScript

4. jQuery

5. Photoshop

6. Sketch

7. Figma

8. Responsive Design

9. PHP

Мои контакты

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https://itshnjk.ru/ - сайт портфолио

Номер телефона +79208989682 (whatsapp, viber)