Зимин Дмитрий Валериевич

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ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город: г. Железногорск

Район проживания: Курская область,

Образование: Высшее

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Орловский Государственный Технический Университет (ОрёлГТУ)

Дата окончания: Июль 2001 год

Факультет: Новых технологий и Автоматизации производства (ФНТиАП)

Квалификация: Инженер (Металлорежущие станки и инструменты)

Степень: Диплом

Учебное заведение: Железногорский горно-металлургический колледж (ЖГМК)

Дата окончания: Июль 2005 год

Факультет: Программное обеспечение (ПО)

Квалификация: Специалист (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем)

Степень: Диплом

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский язык: со словарём

Компьютерные навыки: есть

ПРОЧЕЕ

Сотрудничал с газетами и компьютерными журналами, в плане написания статей на различную тематику