Зимин Дмитрий Валериевич
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ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город: г. Железногорск
Район проживания: Курская область,
Образование: Высшее
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Орловский Государственный Технический Университет (ОрёлГТУ)
Дата окончания: Июль 2001 год
Факультет: Новых технологий и Автоматизации производства (ФНТиАП)
Квалификация: Инженер (Металлорежущие станки и инструменты)
Степень: Диплом
Учебное заведение: Железногорский горно-металлургический колледж (ЖГМК)
Дата окончания: Июль 2005 год
Факультет: Программное обеспечение (ПО)
Квалификация: Специалист (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем)
Степень: Диплом
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык: со словарём
Компьютерные навыки: есть
ПРОЧЕЕ
Сотрудничал с газетами и компьютерными журналами, в плане написания статей на различную тематику