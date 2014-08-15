Желательна работа во ВКонтакте. Создание и раскрутка групп, наполнение и пр

Желательна работа во ВКонтакте. Создание и раскрутка групп, наполнение контентом и прочее.

56 лет. Высшие техническое, художественное и юридическое образования. Пагубные привычки - подсел на соц.сети, особенно на ВКонтакт. Хотелось бы извлекать из своих вредных привычек и какую-либо материальную выгоду.

Не только для себя, но и для тех Благотворительных дел, которыми я занимаюсь. Вот один из моих Благотворительных подвигов прошлого года: https://vk.com/wall144408067_10471 (из Владивостока смогли спасти жизнь малышке из-под Одессы). Одно из последних успешных Благотворительных дел - обеспечение инвалида-спинальника мотоколяской: https://vk.com/wall-51066497_1362

Однако, ничто человеческое мне не чуждо. С удовольствием пью, курю и ругаюсь матом. Поэтому рассмотрю любые предложения, кроме описанных в УК РФ. Юридическое образование не позволяет.

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