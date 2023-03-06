«Guruard» - professional web
Основное портфолио: www.guruard.ru
- Современные стандарты: HTML5 (,, ...), CSS3 (grid, flex-box...)
- Кроссбраузерно (FireFox, Chrome, Opera, Yandex...)
- Делаю валидную (HTML5, CSS3) и максимально «легкую» (Google PageSpeed Insights) верстку
Это не пустые слова, убедитесь сами!
- Оптимизированные для WEB растровые (.webp, .jpg, .png) и векторные (.svg) изображения
- Весь код пишется вручную, с использованием только текстового редактора
- Пишу чистый JavaScript (без jQuery)
- Использую интерпретатор SASS
- Пользуюсь GIT-ом)
- Без необходимости, не использую сторонние плагины
- Профессионально занимаюсь WEB-ом с 2009 года
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