guruard

Тигорь guruard

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
«Guruard» - professional web

Основное портфолио: www.guruard.ru

  • Современные стандарты: HTML5 (,, ...), CSS3 (grid, flex-box...)
  • Кроссбраузерно (FireFox, Chrome, Opera, Yandex...)
  • Делаю валидную (HTML5, CSS3) и максимально «легкую» (Google PageSpeed Insights) верстку

    Это не пустые слова, убедитесь сами!

  • Оптимизированные для WEB растровые (.webp, .jpg, .png) и векторные (.svg) изображения
  • Весь код пишется вручную, с использованием только текстового редактора
  • Пишу чистый JavaScript (без jQuery)
  • Использую интерпретатор SASS
  • Пользуюсь GIT-ом)
  • Без необходимости, не использую сторонние плагины
  • Профессионально занимаюсь WEB-ом с 2009 года