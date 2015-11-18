Проработав довольно продолжительное время инженером-конструктором, я решил сменить сферу деятельности. Поэтому с февраля этого года активно стал изучать WEB-программирование. Окончил курсы по JavaScript, PHP. Самостоятельно изучил MySQL, CSS, HTML, XML, основы AJAX. Сейчас нарабатываю опыт в основном в JavaScript, PHP, AJAX. В данный момент ищу работу связанную с WEB-программированием. Для практики конструктор сайтов - http://www.gurunemo.zz.mu/ .

Я быстро обучаюсь, предпочитаю творческий подход к поставленным задачам, ответственно отношусь к своим обязанностям. Воможна работа по freelance.