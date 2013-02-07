Предоставляются следующие услуги:
• выполнение чертежей;
• оцифровка чертежей по современным требованиям ЕСКД по эскизам, чертежам, сканированным данным, фотографиям (любого формата: .pdf, .jpg, .dwg и др.)
• 3D модели по эскизам, чертежам, сканированным данным, фотографиям.
• перевод из 2d в 3d и из 3d в 2d;
• Программные продукты: Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD и ArchiCAD, Базис Мебельщик , PRO 100, 3dsmax (базовые знания);
• есть возможность изготовления деталей по вашим эскизам и чертежам.
• Разработка документации технического предложения, эскизного и технического проектов в объемах требований;
• Создание библиотек конструкторской документации ;
• Перевод Технической документации с бумажных носителей в электронную ( компьютерною) форму.