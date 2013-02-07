Чертежи/Схемы

Предоставляются следующие услуги:

• выполнение чертежей;

• оцифровка чертежей по современным требованиям ЕСКД по эскизам, чертежам, сканированным данным, фотографиям (любого формата: .pdf, .jpg, .dwg и др.)

• 3D модели по эскизам, чертежам, сканированным данным, фотографиям.

• перевод из 2d в 3d и из 3d в 2d;

• Программные продукты: Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD и ArchiCAD, Базис Мебельщик , PRO 100, 3dsmax (базовые знания);

• есть возможность изготовления деталей по вашим эскизам и чертежам.

• Разработка документации технического предложения, эскизного и технического проектов в объемах требований;

• Создание библиотек конструкторской документации ;

• Перевод Технической документации с бумажных носителей в электронную ( компьютерною) форму.