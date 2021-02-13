guseva_marketing

Интернет-маркетолог, менеджер по рекламе и PR

1.Опыт работы работы в маркетинге более 5 лет: SMM, таргетированная реклама, управление репутацией, контент-маркетинг, копирайтинг, работа с блогерами, PR в диджитал.

2. Умею работать в команде, взаимодействовать с подрядчиками​ и подразделениями компании, находить оптимальные решения, работать в режиме многозадачности.

3. Я общительный и открытый человек, быстро включаюсь в процесс.​

Буду рада помочь Вам в достижении целей!

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Ссылка на моё резюме:

https://hh.ru/resume/e75d0280ff0882a6e30039ed1f45695a717642

Портфолио:​​ http://gusevayuliya.tilda.ws/