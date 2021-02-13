guseva_marketing

Юлия Гусева guseva_marketingguseva_marketing
33 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Интернет-маркетолог, менеджер по рекламе и PR
1.Опыт работы работы в маркетинге более 5 лет: SMM, таргетированная реклама, управление репутацией, контент-маркетинг, копирайтинг, работа с блогерами, PR в диджитал.
2. Умею работать в команде, взаимодействовать с подрядчиками и подразделениями компании, находить оптимальные решения, работать в режиме многозадачности.
3. Я общительный и открытый человек, быстро включаюсь в процесс.
Буду рада помочь Вам в достижении целей!
Ссылка на моё резюме:
https://hh.ru/resume/e75d0280ff0882a6e30039ed1f45695a717642
Портфолио: http://gusevayuliya.tilda.ws/
Действие аккаунта приостановлено!