Контент-менеджер
Знание основ HTML, CSS. Опыт работы с CMS Wordpress.
SEO-оптимизация, копирайт и рерайт текстов различной тематики.
Отличное владение русским языком. Тонко чувствую пунктуацию.
Высшее филологическое образование - английская филология.
Отлично владею Adobe Photoshop, Lightroom, готова к удалённой работе по обработке фотографий любого жанра.
контактные данные: [email protected], скайп: guzaliya_valiyeva
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $500
от 30 дней
#3746
Обработка фотографий
нет отзывов
от $300
от 30 дней
#4491