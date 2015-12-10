guzaliya

Гузаль Изаева guzaliya

 
42 годаУзбекистан/Ташкент
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контент-менеджер

Знание основ HTML, CSS. Опыт работы с CMS Wordpress.

SEO-оптимизация, копирайт и рерайт текстов различной тематики.

Отличное владение русским языком. Тонко чувствую пунктуацию.

Высшее филологическое образование - английская филология.

Отлично владею Adobe Photoshop, Lightroom, готова к удалённой работе по обработке фотографий любого жанра. 

контактные данные: [email protected], скайп:  guzaliya_valiyeva

WordPressРерайт текстаHTMLCSSPhotoshopSEO-оптимизация
Наполнение сайтов
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от $500
от 30 дней
#3746
Обработка фотографий
нет отзывов
от $300
от 30 дней
#4491