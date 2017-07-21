Бухгалтерское обслуживание ИП и юридических лиц

Работаю удаленно в облачном сервисе (у вас есть доступ к своей бухгалтерии).

Опыт работы - 4 года.

Специализация - IT-услуги, общепит, рестораны, салоны и парикмахерские.

Налоговые режимы - УСН, ЕНВД, УСН+ЕНВД, ОСНО.

Образование - Башкирский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Внимательна, ответственна, доброжелательна.

В настоящее время работаю в ООО “Контакт” (бухгалтерский аутсорсинг, Тюмень), веду бухучет юрлиц и ИП удаленно: все участки бухучета, восстановление учета, зарплата, отчетность, могу проверить контрагентов на благонадежность и помочь с юридическими вопросами. Готова к сотрудничеству.

Стоимость обслуживания зависит от количества операций в месяц. Минимальный уровень - от 1200 р/мес.