Eclipse SWT JFace J2EE Hibernate Postgres Java UML C++ SQL JBoss

АДРЕС:

Постоянный (прописка):

email: [email protected]

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1969г

ГРАЖДАНСТВО: Русский

ОБРАЗОВАНИЕ:

1987 - 1993: Московский Физико Технический Институт.

Факультет Управления и Прикладной.

Математики Специальность: Инженер -

Математик.

1993 - 1996 Аспирантура Института Прикладной Математики

имени Келдыша.

РАБОТА:

2005 - н.в. Рентгенпром, Протвино

Позиция: программист.

Исполняемые обязанности: Архитектор, Разработчик.

Поекты:

1) "Общая мединская система"

Информационная система общего назначения.

Система 4 уровневая:

1-уровень: БД Postgres SQL

2-уровень: Отображения схемы БД на прикладные объекты,

реализован через Hibernate.

3-уровень: Сервер приложений (J2EE), реализация JBoss AS

4-уровень: Клиентские приложение Eclipse RCP (SWT, JFace, Databinding, Etc)

Язык программирования: Java

Среда разработки Eclipse IDE.

Версионный контроль: SVN

Платформы: Windos XP, Linux (Debian).

1998 - 2005. Protek (Flagship), Москва.

Позиция: Ведущий программист-разработчик.

Исполняемые обязанности: Технический руководитель проекта,

Архитектор, Руководитель группы, Разработчик.

Язык реализации Java, Postgres SQL

Проекты:

1) "Создание Next Generation системы для тарификации событий"

Разрабатывалась подсистема тарификации событий для биллинговой

подсистемы следующего поколения.

Проект выполнялся по RUP технологии разработки.

Использовались скрипт языки для описания правил тарификации, XML,

Corba, Java, EJB, Meta объекты, UML.

2) "Повышение производительности подсистемы тарификации событий"

Выполнялся анализ существующей схемы тарификации сетевых событий.

Анализировались С++ серверные процессы, объекты БД Oracle.

На основе анализа в систему вносились соответствующие изменения.

3) "Удаленное администрирование прикладных процессов"

Создание подсистемы, позволяющей централизированно управлять,

администрировать, собирать статистику по удаленным прикладным

процессам.

Язык реализации С++, PL/SQL.

4) "Разработка биллинговой системы для Beeline"

Разрабатывалась новая версия подсистемы тарификации событий.

Разработка системного уровня синхронизации бизнесс и прикладных процессов.

Язык реализации С++, PL/SQL, Oracle.

5) "Реинжиниринг существующей подсистемы тарификации событий"

Выполнялся реинжиниринг существующей подсистемы тарификации событий.

Результат оформлялся в виде RUP модели и архитектурного документа.

Для описания использовался UML.

Операционые системы и платформы: AIX (IBM), Solaris (SUN), HP-UX,

Tru64 (Alpha), Windows NT.

Языки разработки: C/C++, Java, PL/SQL.

Базы Данных: Oracle.

Среды и средства разработки. Visual C++, GNU products, фирменные компиляторы

соответствующих платформ.

Технологии разработки: RUP, EJB, UML.

1997 - 1998 AviComp (Авикомп), Москва.

Позиция: Проектировщик-программист ORACLE.

Исполняемые обязанности: Проектировщик структуры БД, Oracle программист,

Аналитик, Консультант по внедрению системы у конечного заказчика (федеральное

казначейство по центральному округу г. Москва)

Проекты:

Участие в проекте Автоматизации Федерального Казначейства РФ

ORACLE. Данная система предназначена для автоматизации ФК РФ на всех

уровнях.

Базы Данных: Oracle.

Среды и средства разработки. Designer 2000, Developer 2000.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Web разработка: html, php, JavaScript, AJAX, MySql, CGI, Web Server Apache2.

Английский язык: свободно читаю.