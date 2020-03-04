Приличный уровень владения HTML, CSS и JS. Умею работать с офисными программами, Google Docs, выполнять базовую обработку изображений. Работал с сервисами Яндекса (Метрика, Вебмастер, Директ).

Есть опыт работы по наполнению контентом и настройке сайтов на различных CMS. Кроме того, владею основами поисковой оптимизации сайтов, способен работать с семантикой.

Из личных качеств.

Усидчив, могу в течение длительного времени сосредоточенно работать за компьютером. Умею распределять своё время и концентрироваться, работая дома/удалённо.