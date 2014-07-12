Договорные тендеры. 100% допуск по 2й части заявки. Участие в тендерах.

Уважаемый руководитель. Я занимаюсь тендерами уже почти 7 лет, и за это время я привел большой поток денег для более 200 компаний крупного и среднего бизнеса.

В настоящее время очень сложно найти действительно стоящее предложение по сопровождению ВАШЕЙ компании в тендерах.. Все предлагают либо шаблонное исполнение, которое не приводит к желаемому результату, либо наспех сделанные документы , который отклоняют, либо просто ничего не делают, это же касается и самих специалистов на которых ВЫ тратите уйму денег ,а ещё его бесконечные больничные ,отпуска ,налоги , все эти шаги приводят ВАС к расходам которые не окупаются .

Но только для Вас у меня есть современное решение!

Моя команда рекомендует Вам , тендерный отдел на удалении ,который будет РАБОТАТЬ увеличивая продажи ВАШЕЙ компании 365 дней в году. Это все будет видно и можно легко отследить, наши юристы оперативно подготовят жалобу в ФАС ,специалисты гарантированно подготовят ВАМ 1 и 2 части заявки ,что бы ВАШУ компанию 100% допустили к тендеру, банки которые сотрудничают с нами ,оформят ВАМ банковскую гарантию за 2 рабочих дня ,так же мы оперативно оформим кредит для исполнения контракта , ну и естественно посодействуем с обеспечением заявки (во вложение более подробно).

Стоимость -качество, Вас приятно удивят!

Если вы примете решение не пользоваться преимуществами данного предложения, то я Вас пойму. Но… Как знать, представится ли Вам когда-нибудь такая возможность снова?