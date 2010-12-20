Skype - branbarr

Доброго времени суток!

Очень хочу, чтоб мы были друг другу полезны.

Что я могу, умею и люблю:

- перевод (отлично владею английским, хорошо - испанским; собственно, моя основная профессия - переводчик английского/испанского, дополнительный доход получаю от преподавания указанных языков). Также не проблема и язык родной - украинский. Имею опыт письменных переводов разнообразной тематики.

- написание статей и прочих опусов; имею опыт роботы журналиста (писала для музыкального портала культурологические статьи, театральные обзоры, музыкальные рецензии). С удовольствием пишу как украиноязычные, так и русско/англоязычные статьи. Ничего никогда не копирую - это просто не интересно.

Почта: [email protected]

Skype - branbarr

Предоставляю примеры работ по просьбе.