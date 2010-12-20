Доброго времени суток!
Очень хочу, чтоб мы были друг другу полезны.
Что я могу, умею и люблю:
- перевод (отлично владею английским, хорошо - испанским; собственно, моя основная профессия - переводчик английского/испанского, дополнительный доход получаю от преподавания указанных языков). Также не проблема и язык родной - украинский. Имею опыт письменных переводов разнообразной тематики.
- написание статей и прочих опусов; имею опыт роботы журналиста (писала для музыкального портала культурологические статьи, театральные обзоры, музыкальные рецензии). С удовольствием пишу как украиноязычные, так и русско/англоязычные статьи. Ничего никогда не копирую - это просто не интересно.
Почта: [email protected]
Skype - branbarr
Предоставляю примеры работ по просьбе.