gygli

Сергей Копылов gygli

 
27 летРоссия/Кизляр
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лабораторная

    По контрольной работе. Страну/государство сделайте не атрибутом, а сущностью. Задайте связь Монета произведена в Стране/государстве и внесите нужные изменения во все пункты контрольной работы.

    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад