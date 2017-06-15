По контрольной работе. Страну/государство сделайте не атрибутом, а сущностью. Задайте связь Монета произведена в Стране/государстве и внесите нужные изменения во все пункты контрольной работы.
Лабораторные работынет заявок
Закрыт
6 лет назад
По контрольной работе. Страну/государство сделайте не атрибутом, а сущностью. Задайте связь Монета произведена в Стране/государстве и внесите нужные изменения во все пункты контрольной работы.
[code][/code]Решить контрольную работу, по требованиям которые указаны в документе. Вариант 17