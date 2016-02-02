Волшебирую счастьем!

Занимаюсь развитием тела, души и духа (медитация и др практики), не курю, не пью алкоголь вообще, не употребляю мясо, люблю фотографию, фотографирование, обработку фото, читаю книги по психологии и личностному росту, изучаю альтернативную историю, веду блог вконтакте, очень люблю велосипед и велоспорт, велотуризм в частности, занимаюсь бегом, выращиваю домашние растения, люблю животных. Неконфликтный, в любой компании могу найти общий язык, дружественный и доброжелательный ко всем окружающим меня людям.В последнее время нахожусь в поисках работы.Хочу развиваться как фотограф-дизайнер, имею начальные (базовые) навыки работы с программой фотошоп, хочу углубить эти знания по ретуши фотографии. Занимаюсь самообучение в фотошопе и лайтруме, просматриваю обучающие видео, читаю статьи Имеется фотоаппарат Сanon 700 d EF-S 18-55 IS STM kit + два объектива: Таир-3 4,5/300А и Tamron 1:2.8 f=135mm

Ссылки на мои фото работы:

https://vk.com/album3513013_177896738

https://vk.com/album3513013_225331401

https://vk.com/album3513013_226336031

https://vk.com/album3513013_226668143

https://vk.com/album3513013_226654313

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