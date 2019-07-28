Дизайн сайтов и приложений | UI-UX дизайн | Дизайн полиграфии | Cоблюдение сроков
Здравствуйте!
Меня зовут Алдар.
Я графический дизайнер.
По началу Photoshop был лишь хобби, которому уделялось много времени, но вскоре это хобби переросло в профессионализм, к тому же научилась работать в других графических программах (Adobe Illustrator, Sketch, Principle, After Effects), работать с графикой мне по настоящему нравится, не халтурю и всегда работаю до конца. Обязательно прислушиваюсь к пожеланиям.
Могу разработать вам:
- Логотип и фирменный стиль;
- Полиграфию;
- Рекламные материалы, баннеры;
- Пользовательский интерфейс (дизайн сайтов, приложений).
Представленные работы - мои собственные.
Действие аккаунта приостановлено!