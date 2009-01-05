Требуется сделать биржу кредитов. Ничего сложного нет, расскажу саму суть. При заходе на сайт, стоит калькулятор, вот аналог http://www.jetcredits.ru/index.php?page=buycredits. После оплаты WebMoney или желательно под RoboxChange заточить, поступает заявка на отправку кредитов на указанный id. icq 7576962 В ...