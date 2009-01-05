Требуется нарисовать афишу для ночного клуба (возможно на постоянной основе). Все подробности в ICQ 7576962.
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- $15Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть готовый скрипт, серфинг BUX. На нем нужно сделать регистрацию API. ICQ 7576962Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать биржу кредитов. Ничего сложного нет, расскажу саму суть. При заходе на сайт, стоит калькулятор, вот аналог http://www.jetcredits.ru/index.php?page=buycredits. После оплаты WebMoney или желательно под RoboxChange заточить, поступает заявка на отправку кредитов на указанный id. icq 7576962 В ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Мне требуется настроить на denwer, smtp для рассылки новостей пользователям. ICQ 7576962 В Личке не отвечаю!Системное администрирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно добавить сайт в DMOZ. Желательно по России или Украине в игры. Контакт: 7576962Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создать форму анкеты по названиям: 1. Ф.И.О. 2. Адрес проживания: улица, дом 3. Район (выпадающий список с названиями районов) 4. Контактный телефон 5. Специальность (выпадающий список с названиями специальностей) 6. Факультет (выпадающий список с названиями факультетов МГГУ) 7. Курс (выпадающий список ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно 4 человека с различными базами для прогона сайта Автомобильной тематики. Цена должна не превышать 5$ за регистрацию. Репутация обязательна ;)Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад