h-o-s-t

Роман Халкин h-o-s-t

 
31 годУкраина/Горишные Плавни
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Веб-программирование, сайты под ключ и многое другое

________________________________________________________

- создание сайтов, порталов на DataLife Engine".

- технологии: РНР, MySQL, JavaScript, HTML, Ajax.

- тестирование сайтов и скриптов на наличие ошибок

- работаю без предоплаты (за исключением длительных проектов)

- оплата WebMoney

JavascriptMySQLHTMLAjax

  • Биржа кредитов

    Требуется сделать биржу кредитов. Ничего сложного нет, расскажу саму суть. При заходе на сайт, стоит калькулятор, вот аналог http://www.jetcredits.ru/index.php?page=buycredits. После оплаты WebMoney или желательно под RoboxChange заточить, поступает заявка на отправку кредитов на указанный id. icq 7576962 В ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • DMOZ

    Здравствуйте! Нужно добавить сайт в DMOZ. Желательно по России или Украине в игры. Контакт: 7576962

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анкета

    Нужно создать форму анкеты по названиям: 1. Ф.И.О. 2. Адрес проживания: улица, дом 3. Район (выпадающий список с названиями районов) 4. Контактный телефон 5. Специальность (выпадающий список с названиями специальностей) 6. Факультет (выпадающий список с названиями факультетов МГГУ) 7. Курс (выпадающий список ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Нужно 4 человека с различными базами для прогона сайта Автомобильной тематики. Цена должна не превышать 5$ за регистрацию. Репутация обязательна ;)

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад