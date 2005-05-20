Я прибыл к вам с миром! Ой, то есть с дизайном!👽

Привет!

Я Андонис. Самый клевый дизайнер Марса, прибывший на вашу планету дабы создавать и творить восхитительные вещи.

Работая на Марсе получил драгоценный опыт, который безумно сильно помогает в создании прекрасных работ для землян.

Очень люблю своё дело, а особенно создавать атмосферный дизайн с кучей деталей или наоборот минималистичный, но очень гармоничный. Правда у меня иногда бывает кривенько с прицелом.

Всех обнял и с кружечкой кофе пошел ждать ваших заказов.