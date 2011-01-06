Переводчик испанский/английский/русский, широкий спектр тематик

Опыт работы

Период работы: С марта 2009 года по настоящее время

Должность: Переводчик испанского и английского языков (Полная занятость)

В организации: ТЕРРАМАГИНВЕС С.А., г.Кито

Описание деятельности организации: Реализация инвестиционных проектов на территории республики Эквадор, в частности, лесной и горный бизнес.

Должностные обязанности: Работа включала в себя: письменный перевод документации (регистрационные документы компании, юридические дела, Проекты по минералогии, геологии, рыбной и мясной промышленностей, а также лесные и с/х Проекты компании в Эквадоре. Перевод сопутствующей документации: Бизнес Планов, корреспонденции и т.д. Последовательный и синхронный переводы деловых встреч и переговоров.

Период работы: С октября 2007 по декабрь 2009 года

Должность: Переводчик/преподаватель испанского и английского языков (Полная занятость)

В организации: Центр иностранных языков "Амичи", г.Калининград

Описание деятельности организации: Услуги по обучению иностранным языкам, а также выполнение переводов с нотариальным заверением и апостилем.

Должностные обязанности: Преподавание бизнес английского корпоративным клиентам по методике "Communicative approach", преподавание испанского языка. Выполнение переводов с нотариальным заверением.

Период работы: С ноября 2007 по декабрь 2008 года

Должность: Переводчик английского языка (Частичная занятость)

В организации: Нефтеперевалочная компания БНК, г.Балтийск

Описание деятельности организации: Нефтеперевалочная компания в порту международного значения города Балтийска Калининградской области.

Должностные обязанности: Перевод документации компании с английского на русский язык (инструкции, наставления, приказы и т.д.). Последовательный перевод делегации аудита компании SHELL (2 недели), перевод отчетной документации аудита.

Период работы: С сентября 2007 по декабрь 2008 года

Должность: Переводчик испанского и английского языков (Частичная занятость)

В организации: Многопрофильное агентство "ИНТЕРПРАВО", г.Калининград

Описание деятельности организации: Юридическое агентство, занимающееся также выполнением переводов различного рода документации.

Должностные обязанности: Перевод личных документов с нотариальным заверением, перевод апостиля, инструкций, сертификатов, дипломов и т.д. При заинтересованности конкретными примерами работ свяжитесь со мной, пожалуйста, по электронной почте.

Период работы: С мая 2007 по август 2007 года

Должность: Переводчик испанского языка (Частичная занятость)

В организации: Новостной канал "Вести24", г.Москва

Описание деятельности организации: Информационный новостной канал российского телевидения

Должностные обязанности: Временная работа по переводу делегации президента Венесуэлы Уго Чавеса и подготовка материалов к эфиру, так же месячная стажировка на канале.

Период работы: С января 2004 по май 2007 года

Должность: Переводчик испанского и английского языков (Частичная занятость)

В организации: Военный Университет Иностранных языков, г.Москва

Описание деятельности организации: Военное профессиональное образовательное учреждение

Должностные обязанности: Во время учебы в Университете привлекался к работам по письменному переводу различного рода документации на политическую, военную и экономическую темы, а также последовательный перевод иностранных делегаций

Образование

Учебное заведение: Военный Университет иностранных языков (Москва)

Дата окончания: Июнь 2007 года

Факультет: Зарубежной военной информации

Специальность: Лингвист/переводчик со знанием двух иностранных языков (испанский и английский)

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Синхронный перевод испанского языка

Учебное заведение: Военный Университет иностранных языков, г. Москва

Продолжительность: 1 год

Дата окончания: Май 2007 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Свободно владею

Испанский: Свободно владею

Русский: Свободно владею

Компьютерные навыки: Использование переводческой программы SDL Trados 7, офисные программы Microsoft Office Word, Excel, Power point; Abobe Photoshop, Illustrator, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, программы обработки видео и пр.

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Ответственность, умение добиваться результата в установленные сроки, самостоятельность, использование новейших программ при выполнении перевода, грамотность на всех трех языках (устная и письменная), доступность 24 часа в сутки по интернету.

Тематика переводов:

Вооружение

Деревообрабатывающая промышленность

Нефтегазодобыча

Телекоммуникации

Нефтепереработка, нефтехимия

Сельское хозяйство

Психология

Экология

Искусство, кинематография

Туризм, гостиничный бизнес

Рекламные статьи, маркетинговый анализ

Личные документы (паспорта, свидетельства…)

Образование, педагогика

Художественная литература, публицистика, политика

Экономика и финансы

Юридические документы (договоры, доверенности, законы, уставы)