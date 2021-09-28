hage6666

Рамзаева hage6666

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер, контент-менеджер

Занимаюсь наполнением сайтов готовым контентом. Работаю с сайтами  на Wordpress, joomla, OpenCart, Webasyst, PrestaShop. Имею опыт ведения сообществ в социальных сетях, опыт написания статей различной тематики. Работаю с графическими редакторами. Создание групп в соц. сетях и наполнение уникальным контентом,наполнение сайтов описаниями товаров,  разработка и верстка меню групп,создание баннеров.

Опыт работы - 8 лет. Примеры работ - по требованию