UI/UX Дизайнер | Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Анастасия и я UI/UX-дизайнер с большим интересом к современным проектам. Я занимаюсь созданием дизайна и исследовании сайтов и мобильных приложений. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю. Я люблю решать проблемы, вносить улучшения и создавать проекты, которые интуитивно понятны, просты в использовании и доставляют незабываемые впечатления клиентам. На мой взгляд, это ключ к успеху любого бизнеса.