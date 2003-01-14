UI/UX Дизайнер | Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Анастасия и я UI/UX-дизайнер с большим интересом к современным проектам. Я занимаюсь созданием дизайна и исследовании сайтов и мобильных приложений. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю. Я люблю решать проблемы, вносить улучшения и создавать проекты, которые интуитивно понятны, просты в использовании и доставляют незабываемые впечатления клиентам. На мой взгляд, это ключ к успеху любого бизнеса.
Портфолио
- Промо-сайт для книгинет просмотров
- Дизайн онлайн магазина2 просмотра
- Дизайн сайта салона красотынет просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
от $50от 5 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от $40от 2 дней
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