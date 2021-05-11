Технический фэшн дизайнер. Конструктор одежды 2d & 3d.

- Разработка дизайна женской и мужской верхней одежды на широкий размерный ряд.

- Создание лекал в программе Grafis.

- Градация лекал.

- Разработка всех сопутствующих технологических документов.

- Виртуальная примерка базового размера на манекене в 3Д.

Хорошее знание прграмм CAD ( Grafis, CLO3D), собственная коллекция отработанных базовых лекал, позволяющая проектировать одежду с минимальными доработками, хорошее знание технологии, большой опыт работы с производством в Китае и Вьетнаме. Владение английским языком.