Технический фэшн дизайнер. Конструктор одежды 2d & 3d.
- Разработка дизайна женской и мужской верхней одежды на широкий размерный ряд.
- Создание лекал в программе Grafis.
- Градация лекал.
- Разработка всех сопутствующих технологических документов.
- Виртуальная примерка базового размера на манекене в 3Д.
Хорошее знание прграмм CAD ( Grafis, CLO3D), собственная коллекция отработанных базовых лекал, позволяющая проектировать одежду с минимальными доработками, хорошее знание технологии, большой опыт работы с производством в Китае и Вьетнаме. Владение английским языком.
Портфолио
- Конструктор одежды CAD 2D & 3D50 просмотров