haifischka

Анастасия Аксамитная haifischkahaifischka
47 летУкраина/Мелитополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Преподаватель немецкого языка и литературы, переводчик с/на немецкий язык текстов различной тематики, контент-менеджер.
Образование: высшее - филологическое.
Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Internet, Photoshop).
Опыт работы:
Преподаватель немецкого языка
ЗИЭИТ, Украина, Запорожская область, Мелитополь
Март 2003 — Июнь 2004
Преподаватель разговорных курсов
Немецкий центр, Украина, Запорожская область, Мелитополь
Сентябрь 2004 — Октябрь 2006
Контент- менеджер
Туристическая компания Политэк, Москва
Июль 2005 — Продолжаю работать
e-mail: [email protected]