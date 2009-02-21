haifischka

Анастасия Аксамитная haifischka

 
47 летУкраина/Мелитополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Преподаватель немецкого языка и литературы, переводчик с/на немецкий язык текстов различной тематики, контент-менеджер.

Образование: высшее - филологическое.

Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Internet, Photoshop).

Опыт работы:

Преподаватель немецкого языка

ЗИЭИТ, Украина, Запорожская область, Мелитополь

Март 2003 — Июнь 2004

Преподаватель разговорных курсов

Немецкий центр, Украина, Запорожская область, Мелитополь

Сентябрь 2004 — Октябрь 2006

Контент- менеджер

Туристическая компания Политэк, Москва

Июль 2005 — Продолжаю работать

e-mail: [email protected]

Photoshop