hairand

Долгополова hairand

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Нестандартный интернет-проект.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$235
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lanbortu
Алан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$235
10 баллов
9 лет назад
Нестандартный портал на YII2. Доработать или перенести на diafan.cms
Yii
Спасибо! Замечательный порядочный заказчик, постоянно на связи, быстрая и честная оплата за проделанную работу!
Всё сделано чётко по ТЗ и дальше больше. Спасибо! Работаем дальше.
Ответный отзыв