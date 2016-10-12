Только специалист в данной области. Провести аудит сайта и по его итогам составить хорошее пошаговое ТЗ по технической оптимизации для программиста и ТЗ по внутренней оптимизации.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Только специалист в данной области. Провести аудит сайта и по его итогам составить хорошее пошаговое ТЗ по технической оптимизации для программиста и ТЗ по внутренней оптимизации.
Нужно перенести портал с нестандартным функционалом на diafan.cms Или доработать имеющееся на YII2. Добавить портальные модули - вопрос-ответ, форум, онлайн-консультант и др. Все подробности в личке. Цена 15 ...