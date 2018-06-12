hakobgrig

Акоб Григорян hakobgrig

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full stack веб-разработчик с отличным знанием PHP, Laravel

Здравствуйте,

Я full stack веб-разработчик с более чем 5-летним опытом работы, с высоким уровнем веб-программирования и навыков интернет-маркетинга.

Приобретенные навыки и знания:

  • Отличные знания в WordPress (плагины и веб-сайты)
  • Укрепленные знания и опыт PHP / Laravel (5.5) / Yii
  • Отличное понимание принципов ООП и парадигмы MVC
  • Опыт создания RESTful API
  • Глубокое понимание MySQL и MongoDB
  • Хорошее знание HTML (5), CSS (3), JavaScript, jQuery, Vue.js, Bootstrap, Ajax
  • хорошее знание LESS и Sass
  • Хорошее понимание такой системы контроля версий, как Git
  • Хорошее знание английского языка.
Я разработал более 10 плагинов, имеющих более 1 миллиона загрузок в WordPress.org

Я также могу конвертировать JPG, PNG, PSD в HTML, CSS.

Опыт работы:

  • Full stack Веб-разработчик в ABC Insight LLC (Январь 2013 - Февраль 2015)
  • WordPress, PHP разработчик в Huge IT (Февраль 2014 - Январь 2018)
Обязанности в Huge IT

  • Разработка плагинов и тем WordPress
  • Поддержка и настройка
  • Разработка сайта из эскиза
  • Конвертирование PSD в WordPress.
  • Фрилансер в Upwork (Июнь 2017 - настоящее время).
Высшее образование:

  • Национальный Политехнический Университет Армении
Бакалавр в области информационных технологий и разработки программного обеспечения.

Я с нетерпением жду совместной работы с вами.