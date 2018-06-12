Full stack веб-разработчик с отличным знанием PHP, Laravel

Здравствуйте,

Я full stack веб-разработчик с более чем 5-летним опытом работы, с высоким уровнем веб-программирования и навыков интернет-маркетинга.

Приобретенные навыки и знания:

Отличные знания в WordPress (плагины и веб-сайты)

Укрепленные знания и опыт PHP / Laravel (5.5) / Yii

Отличное понимание принципов ООП и парадигмы MVC

Опыт создания RESTful API

Глубокое понимание MySQL и MongoDB

Хорошее знание HTML (5), CSS (3), JavaScript, jQuery, Vue.js, Bootstrap, Ajax

хорошее знание LESS и Sass

Хорошее понимание такой системы контроля версий, как Git

Хорошее знание английского языка.

Я разработал более 10 плагинов, имеющих более 1 миллиона загрузок в WordPress.org

Я также могу конвертировать JPG, PNG, PSD в HTML, CSS.

Опыт работы:

Full stack Веб-разработчик в ABC Insight LLC (Январь 2013 - Февраль 2015)

WordPress, PHP разработчик в Huge IT (Февраль 2014 - Январь 2018)

Разработка плагинов и тем WordPress

Поддержка и настройка

Разработка сайта из эскиза

Конвертирование PSD в WordPress.

Фрилансер в Upwork (Июнь 2017 - настоящее время).

Национальный Политехнический Университет Армении

Я с нетерпением жду совместной работы с вами.