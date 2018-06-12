Full stack веб-разработчик с отличным знанием PHP, Laravel
Здравствуйте,
Я full stack веб-разработчик с более чем 5-летним опытом работы, с высоким уровнем веб-программирования и навыков интернет-маркетинга.
Приобретенные навыки и знания:
- Отличные знания в WordPress (плагины и веб-сайты)
- Укрепленные знания и опыт PHP / Laravel (5.5) / Yii
- Отличное понимание принципов ООП и парадигмы MVC
- Опыт создания RESTful API
- Глубокое понимание MySQL и MongoDB
- Хорошее знание HTML (5), CSS (3), JavaScript, jQuery, Vue.js, Bootstrap, Ajax
- хорошее знание LESS и Sass
- Хорошее понимание такой системы контроля версий, как Git
- Хорошее знание английского языка.
Я также могу конвертировать JPG, PNG, PSD в HTML, CSS.
Опыт работы:
- Full stack Веб-разработчик в ABC Insight LLC (Январь 2013 - Февраль 2015)
- WordPress, PHP разработчик в Huge IT (Февраль 2014 - Январь 2018)
- Разработка плагинов и тем WordPress
- Поддержка и настройка
- Разработка сайта из эскиза
- Конвертирование PSD в WordPress.
- Фрилансер в Upwork (Июнь 2017 - настоящее время).
- Национальный Политехнический Университет Армении
Я с нетерпением жду совместной работы с вами.