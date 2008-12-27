1. Составить лист ожидания на 100 ключевых запросов, "Фотограф Нижний Новгород" 2, Составить уникальные оптимизированые тексты к этим запросам 1к-2к знаков (можно рерайтом) 3. После проверки текстов, залить на сайт текст+фото и видеоиатериалы ( фото и видеоиатериалы ...
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Необходима помощь специалиста по Wordpress.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим скрипт для для мамба.ру. Он должен регистрировать, показывать присутствие на сайте и отправлять сообщение в ответ на присланные. Подробное Т.З. Отправлю Вам на почту.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимы платные консультации по joomle, для чайника.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт, который бы приглашал людей в группу на сайте vkontakte.ru -люди отбираются по критериям расширенного поиска. -когда лимит в 40 достигается прога переходит к следующему активному аккаунту.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
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Необходимо на смартфон под Симбиан 9.2 помочь установить следующие программы: 1. Программа записи телефонного разговора: запись должна начинаться после нажатия клавиши поднятия трубки и заканчиваться после окончания разговора, не должно быть слышно зуммер. 2. Программа, которая автоматом отправляет ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт15 лет назад