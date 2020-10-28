halie_unicorn

Я начинающий дизайнер, но планирую развиваться в этой сфере. Поэтому сделаю лендинг бесплатно для получения кейсов и обратной связи.
- работаю с zero block;
- собираю одностраничные и многостраничные лендинги;
- собираю квиз;
- могу подключить jivosite;
Каждый этап создания лендинга будет согласовываться с заказчиком. Дабы убедить вас в своей компетенции, после обсуждения, соберу сначала первую страницу и если вам понравится - продолжим работу. Конверсию сайта будем отслеживать через яндекс метрику. Также гарантирую своевременное выполнение работы. Если конверсия будет низкая или я не оправдаю ваших ожиданий, обсудим работу еще раз и будем тестировать разные гипотезы. Буду дорабатывать лендинг, пока не добьюсь осуществления вашей изначальной задумки и высокой конверсии.