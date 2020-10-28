halie_unicorn

Лендинги на Tilda

Я начинающий дизайнер, но планирую развиваться в этой сфере. Поэтому сделаю лендинг бесплатно для получения кейсов и обратной связи.

- работаю с zero block;

- собираю одностраничные и многостраничные лендинги;

- собираю квиз;

- могу подключить jivosite;

Каждый этап создания лендинга будет согласовываться с заказчиком. Дабы убедить вас в своей компетенции, после обсуждения, соберу сначала первую страницу и если вам понравится - продолжим работу. Конверсию сайта будем отслеживать через яндекс метрику. Также гарантирую своевременное выполнение работы. Если конверсия будет низкая или я не оправдаю ваших ожиданий, обсудим работу еще раз и будем тестировать разные гипотезы. Буду дорабатывать лендинг, пока не добьюсь осуществления вашей изначальной задумки и высокой конверсии.