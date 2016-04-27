Корректура, перевод. Русский и татарский языки.

Образование высшее, Казанский госуниверситет, филологический факультет по специальности "русский язык в национальной школе". Имею большой опыт работы по корректуре, редактированию и переводу текстов в отделе дубляжа в редакции газеты. Имеется опыт работы и работаю с переводом с татарского языка на русский, с русского языка на татарский. В настоящее время - постоянная работа с текстом, включая написание выступлений руководителей муниципального уровня. В начале карьеры работала в школе учителем русского языка и литературы. Стараюсь обращаться со словом аккуратно и уважительно.