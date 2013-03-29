Бухгалтер
Пропоную повне, бухгалтерське та податкове якісне супроводження, не залежно від системи оподаткування. Подання звітності в електронній формі.
Стаж бухгалтера -10 років.
Досвід: Загальна, спрощена система оподаткування, платники ПДВ, (юридичні, фізичні особи), сфера торгівлі, послуг.
Електронна звітність, Клієнт-банк, 1С-Бугалтерія 7,7, 8.Word, Excel.
Наявність ПК, інтернет.
Особисті якості: Відповідальність,порядність, пунктуальність,самоорганізованість.
Оплата по домовленості, в залежності від об'єму роботи.
В разі зацікавленості, буду рада співпраці.