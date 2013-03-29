Бухгалтер

Пропоную повне, бухгалтерське та податкове якісне супроводження, не залежно від системи оподаткування. Подання звітності в електронній формі.

Стаж бухгалтера -10 років.

Досвід: Загальна, спрощена система оподаткування, платники ПДВ, (юридичні, фізичні особи), сфера торгівлі, послуг.

Електронна звітність, Клієнт-банк, 1С-Бугалтерія 7,7, 8.Word, Excel.

Наявність ПК, інтернет.

Особисті якості: Відповідальність,порядність, пунктуальність,самоорганізованість.

Оплата по домовленості, в залежності від об'єму роботи.

В разі зацікавленості, буду рада співпраці.

krolikk138gmail.com