Скрипачка, прозаик, сценарист

Образование - средне-специальное: музыкальное училище, класс скрипки.

Высшее: Литературный институт им. Горького (Москва), факультет прозы, Московский педагогический университет.

Студентка Всероссийского государственного института кинематографии, сценарный факультет, 4 курс.

Опыт работы: музыкальная школа, музей, издательство, рекламное агентство, телевидение.

О себе: пунктуальна, креативна, исполнительна, написание статей,сценариев, публикации в газетах, журналах.