Скрипачка, прозаик, сценарист
Образование - средне-специальное: музыкальное училище, класс скрипки.
Высшее: Литературный институт им. Горького (Москва), факультет прозы, Московский педагогический университет.
Студентка Всероссийского государственного института кинематографии, сценарный факультет, 4 курс.
Опыт работы: музыкальная школа, музей, издательство, рекламное агентство, телевидение.
О себе: пунктуальна, креативна, исполнительна, написание статей,сценариев, публикации в газетах, журналах.
Действие аккаунта приостановлено!