haltanova84

копирайтер, менеджер по звонкам, репетитор

Владею хорошей скоростью набора текста, могу отредактировать тексты любого объема, помогу с написанием небольших статей с вашими ключевыми словами, помогу с поиском нужной информации. У меня грамотная культурная речь, отличная дикция, приятный голос. Поэтому с удовольствием озвучу тексты, займусь обзвоном ваших клиентов, поработаю тайным покупателем. Также решу контрольные работы по математике любой сложности, помогу с подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ. Человек я очень упертый, усидчивый, легкообучаемый и всегда довожу до конца начатую работу.