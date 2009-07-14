hamX

Алексей Черкашин hamX

 
42 годаУкраина/Евпатория
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Техническое сопровождение,удаленное администрирование,*nix,windows.

- круглосуточная техническая поддержка и обслуживание

- услуги по удаленному администрированию серверов

- ИТ консультации

- настройка безопасности

Linux/FreeBSD:

- установка, настройка сервисов и серверов;

- проверка и настройка безопасности на серверах;

- upgrade/update софта на серверах;

- проверка и оптимизация настроек сервисов (apache, mysql и прочих);

- оптимизация и настройка ядра системы, сборка специфических ядер;

- настройка firewall;

- удаленный upgrade на новую версию (Например: FreeBSD 4.7->5.0)

Windows 2000:

- настройка сервисов;

- проверка и оптимизация уже установленных сервисов;

- оптимизация настроек TCP/IP и защиты сервера;

Дополнительные услуги:

- срочное решение проблем с серверами;

- создание решений на основе Linux/Unix;

- консультации;

- проверка cgi скриптов на бэкдоры и прочее;

MySQLLinuxApacheFreeBSDUnix