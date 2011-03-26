hameleon72

Сергей hameleon72

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для интернет-магазина фаркопов

    $50

    Необходим логотип для действующего интернет-магазина по продаже фаркопов www.profarkop.ru Логотип должен вписываться в дизайн сайта. Лого будет использоваться, как фирменная символика в атрибутике компании (бланки, визитки, фирменная одежда). Прошу это учитывать при ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать 2 баннера

    $50

    Есть 2 сайта: www.profarkop.ru (фаркопы для авто) и www.probagazhnik.ru (багажники для авто) разной, но перекликающейся тематики. Необходимо сделать 2 баннера, которые будут размещены на сайтах и «вести в гости» друг к другу. На сайте ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $100

    Добрый день. Открывается конкурс на создание логотипа интернет-магазина. Направление деятельности: продажа грилей и барбекю. Название: GRILLNOFF.RU Требование к логотипу: - на белом фоне ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Drupal. Дописать функционал.

    Добрый день, уважаемые господа. Имеем свежий сайт, написанный на Drupal www.bagazhnik52.ru Необходимо, дописать функционал по подбору багажника в зависимости от марки и модели автомобиля. ТЗ к функционалу в файле. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Магазин автосрахования

    Уважаемые господа. Необходимо сделать сайт «под ключ». Сфера деятельности - интернет продажа полисов КАСКО и ОСАГО независимого страхового брокера. Главным элементом данного сайта будет страховой калькулятор с расчетом стоимости полисов ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип интернет-магазина автобагажников

    $50

    Уважаемые господа. Открывается конкурс на создание логотипа для интернет-магазина. Сфера деятельности – интернет-магазин по продаже и аренде автомобильных багажников. Доменное имя www.bagazhnik52.ru Сайт на этапе разработки. Логотип хочется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Название и логотип магазина автострахования

    $100

    Уважаемые господа. Открывается конкурс на создание названия и логотипа для интернет-магазина автострахования. Сфера деятельности - интернет продажа полисов КАСКО и ОСАГО независимого страхового брокера. Требования к названию: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать 2 баннера
Все прошло отлично. Задание, оплата, просто приятный в общении человек, Сергей. Спасибо за сотрудничество.
Большое спасибо Юле за работу. Заказ был выполнен почти моментально, несмотря на выходные дни. Небольшие штрихи к работе были выполнены в режиме on-line. Рекомендую!
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Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Название и логотип магазина автострахования
Спасибо за интересный конкурс и приятное сотрудничество!
Большое спасибо Надежде за сделанную работу. Предложенный вариант названия и логотип устроил полностью. Реакция на пожелания заказчика моментальная. Рекомендую!
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