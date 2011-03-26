hameleon72

Необходим логотип для действующего интернет-магазина по продаже фаркопов www.profarkop.ru Логотип должен вписываться в дизайн сайта. Лого будет использоваться, как фирменная символика в атрибутике компании (бланки, визитки, фирменная одежда). Прошу это учитывать при ...
- $50Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть 2 сайта: www.profarkop.ru (фаркопы для авто) и www.probagazhnik.ru (багажники для авто) разной, но перекликающейся тематики. Необходимо сделать 2 баннера, которые будут размещены на сайтах и «вести в гости» друг к другу. На сайте ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день. Открывается конкурс на создание логотипа интернет-магазина. Направление деятельности: продажа грилей и барбекю. Название: GRILLNOFF.RU Требование к логотипу: - на белом фоне ...Завершен13 лет назад
Добрый день, уважаемые господа. Имеем свежий сайт, написанный на Drupal www.bagazhnik52.ru Необходимо, дописать функционал по подбору багажника в зависимости от марки и модели автомобиля. ТЗ к функционалу в файле. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Уважаемые господа. Необходимо сделать сайт «под ключ». Сфера деятельности - интернет продажа полисов КАСКО и ОСАГО независимого страхового брокера. Главным элементом данного сайта будет страховой калькулятор с расчетом стоимости полисов ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Уважаемые господа. Открывается конкурс на создание логотипа для интернет-магазина. Сфера деятельности – интернет-магазин по продаже и аренде автомобильных багажников. Доменное имя www.bagazhnik52.ru Сайт на этапе разработки. Логотип хочется ...Завершен14 лет назад
- $100
Уважаемые господа. Открывается конкурс на создание названия и логотипа для интернет-магазина автострахования. Сфера деятельности - интернет продажа полисов КАСКО и ОСАГО независимого страхового брокера. Требования к названию: ...Завершен14 лет назад