hameleon72

Есть 2 сайта: www.profarkop.ru (фаркопы для авто) и www.probagazhnik.ru (багажники для авто) разной, но перекликающейся тематики. Необходимо сделать 2 баннера, которые будут размещены на сайтах и «вести в гости» друг к другу. На сайте ...