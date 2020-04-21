Бизнес и юридический перевод.

Я носитель узбекского языка и профессиональный переводчик, имею степень бакалавра по письменному и устному переводу. В настоящее время я учусь в магистратуре в Тюбингенском университете, Германия.

Я работаю переводчиком с 2011 года и приобрела профессиональный опыт. Я перевожу различные документы: сертификат, уставы, соглашения, медицинские и юридические документы и т. п. Я хорошо знаю грамматику узбекского-русского-английского языков.

Каждый год я изучаю новую область знания, чтобы стать более компетентным и добавить новую терминологию в свой словарный запас. На мой взгляд, язык - всего лишь инструмент, и если переводчик хорошо знает тему, он передаст всю концепцию темы. Сейчас я изучаю электронную коммерцию и соответствующую терминологию.

Мои профессиональные и личные навыки: коммуникабельность, мотивация, этичность, хорошее знание культуры устойчивые выражения, ориентированность на сроки и стрессоустойчивость.

Учитывая вышесказанное, я уверен, что я являюсь подходящим претендентом на ваше предложение. Если вам необходимо дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте: [email protected]